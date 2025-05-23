Eşref ve Nisan Kumpasın Ortasında

Geçtiğimiz bölümde, Eşref ve Nisan hain bir kumpasın ortasında kaldı. Bir yandan Nisan’ı korumaya çalışan Eşref, diğer yandan ihaneti planlayan kişinin peşine düştü. İkilinin ortadan kaybolması, ekipte büyük bir alarma neden olurken, olayların perde arkasında Kadir’in olduğu ortaya çıktı. Kadir, kurduğu tuzağın sonuçlarını gizlice takip ederken, iz bırakmamaya kararlı.

Çiğdem ve Atıf Cephesinde Gerilim Tırmanıyor

Dizinin heyecan dolu sahnelerinden birinde Çiğdem’in Atıf’a yaptığı hamle geri dönülmez bir süreci başlattı. Kendi oyununu sürdürebilmek için büyük riskler almaktan çekinmeyen Çiğdem, olayları daha karmaşık hale getiriyor. Kadir ise giderek artan şüpheleri savuşturmak ve ihanetini örtbas etmek için her yolu deniyor.

Aşk ve Tehlikenin İç İçe Geçtiği Bir Hikaye

Dizinin başrollerinde yer alan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Eşref ve Nisan karakterleriyle izleyiciden tam not alıyor. Ulusoy, geçmişi karanlık, gücü ve servetiyle dikkat çeken ancak ismini dahi bilmediği bir aşka sürüklenen Eşref’i canlandırıyor. Özdemir ise, Eşref’in kalbini yeniden çaldığı genç müzisyen Nisan karakteriyle beğeni topluyor. Bu ikilinin hikayesi, yıllardır özlenen tutkulu bir aşkı ekranlara taşıyor.

Yıldızlarla Dolu Güçlü Kadro

Tims&B yapımcılığında, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral imzası taşıyan “Eşref Rüya”, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kadroda Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yanı sıra Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Umut Karadağ, Macit Koper ve daha birçok usta isim yer alıyor.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

bölüm fragmanında, Eşref ve Nisan’ın kaçışı sürerken, ekip içerisindeki çatlaklar daha da belirginleşiyor. Kadir’in hain planları gün yüzüne çıkmaya başlarken, Çiğdem’in cesur hamleleri oyunun dengesini değiştirebilir. Aşkın, ihanete karşı verdiği sınav yeni bölümde zirveye taşınıyor.

“Eşref Rüya” yeni bölümüyle 22 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de!