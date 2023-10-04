Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlere ek olarak, farkındalığın artırılması amacıyla eş zamanlı denetimler başlatıldığını anımsattı.

Yumaklı, “eş zamanlı denetimlerimiz ülke genelinde 2 hafta sürecek. Konusunda uzman 7 bin 628 personelimizin görev alacağı denetimlerimizde, söz konusu işletmelerde, teknik ve hijyenik koşullarda üretim, izlenebilirliğin sağlanması ve kayıtların tutulması, depolama ve muhafaza koşullarının uygunluğu gibi hususlara ağırlık verilecek” ifadesini kullandı.



