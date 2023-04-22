Yaklaşık 1500 kurum personeli, bayram öncesi aralarında topladıkları parayla afetzede çocuklar için 2 bin oyuncak satın aldı.
Oyuncaklar, Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçesindeki çadır kentlerde kalan çocuklara hediye edildi.
Yaklaşık 1500 kurum personeli, bayram öncesi aralarında topladıkları parayla afetzede çocuklar için 2 bin oyuncak satın aldı.
Oyuncaklar, Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçesindeki çadır kentlerde kalan çocuklara hediye edildi.
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|Takım
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