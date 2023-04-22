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Oyuncaklar, Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçesindeki çadır kentlerde kalan çocuklara hediye edildi.

Kahramanmaraş'ta tamamlanan köy tipi afet evleri hak sahiplerine teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta tamamlanan köy tipi afet evleri hak sahiplerine teslim edilecek

Yaklaşık 1500 kurum personeli, bayram öncesi aralarında topladıkları parayla afetzede çocuklar için 2 bin oyuncak satın aldı.

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