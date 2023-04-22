Yaklaşık 1500 kurum personeli, bayram öncesi aralarında topladıkları parayla afetzede çocuklar için 2 bin oyuncak satın aldı.

Kahramanmaraş'ta tamamlanan köy tipi afet evleri hak sahiplerine teslim edilecek Kahramanmaraş'ta tamamlanan köy tipi afet evleri hak sahiplerine teslim edilecek

Oyuncaklar, Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçesindeki çadır kentlerde kalan çocuklara hediye edildi.


 