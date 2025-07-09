Muharrem ayı dolayısıyla birlik ve beraberliği arttırmak için kentin birçok noktasında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından aşure kazanları kaynatılırken, bu kervana derepazarı esnafları da katıldı.

Aşure Programı Büyükşehir Belediyesi tarafından Piazza AVM yan Tarında Taşınan Derepazarı Esnaf Çarşısında gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu programa Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşure dağıtımının ardından kent protokolü Aksu Haber Mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu.