Ev hanımlarına güvence geleceği açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile birlikte gündeme gelecek 2. torba yasa ile birlikte ev hanımlarına emeklilik desteğinin yürürlüğe gireceği bildirildi.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

1 Ekim 2023 tarihinde meclisin açılması ile birlikte hükümetin gündemindeki 2. torba yasa gündeme gelecek. MEclis açılana kadar taslak düzenlemesi hazırlanacak düzenlemenin, meclis açıldıktan sonra yasa teklifi haline getirilmesi ve TBMM'de önce Plan ve Bütçe Komisyonu'na, daha sonra ise Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Gelecek düzenleme ile birlikte Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Kurulacak bankanın kaynağı ise petrol ve doğalgaz gelirlerinden elde edilecek. Bu banka ile evleneceklere faizsiz 150 bin TL'lik kredi verileceği açıklanırken ev hanımlarına da sosyal güvence ve emeklilik maaşının da gündeme geleceği bildirildi.

EV HANIMLARINA GÜVENCE GELİYOR: SİGORTA VE EMEKLİLİK HAKKI

2. torba yasa ile ev hanımlarına sosyal güvence gelecek. Ev hanımları istemeleri durumunda sigortalı olacaklar. Evde çalışırken aktif şekilde sigortalı olacak ev hanımları, prim ve yaş şartını doldurmaları durumunda emekli olabilecek. Ev hanımları emekli olduğunda en düşük emekli maaşını alacak.

Emekli olabilmek için de ev hanımlarının gerekli primi tamamlaması gerekmektedir. Torba yasa ile birlikte ev hanımlarının emekliliklerine devletin 1/3 oranında destek gelecek. Mevcut asgari ücrete göre en düşük prim miktarı aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş. Bunun 1/3'ünü devlet, 2/3'ünü ise vatandaş verecek.

Hesaplama yapıldığında ev hanımı, aylık olarak 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödemesi yapacak. Devlet ise kalan 1430 lira 84 kuruşu ödeyecek ve prim ödemesi tam olarak yapılmış olacak.

Devlet tarafından 12 ay boyunca yapılacak bu destek ödemesi ile ev hanımlarına emeklilik için 1 yılda devlet 17 bin 170 lira 8 kuruş vermiş olacak.

EV HANIMLARINA VATANDAŞLIK MAAŞI VERİLECEK

Yine 1 Ekim'den sonra gündeme gelecek yeni sosyal destek paketinde, ev hanımlarına aylık destek ödemesi yapılacağı bildirildi. Evine giren para asgari ücretin altında olan ev hanımlarına vatandaşlık maaşı verilecek. Bu maaş ile birlike ev hanımlarının temel ihtiyaçları, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacağı bildirildi. Vatandaşlık maaşının ise aylık ortalama 2-3 bin lira olması bekleniyor. Destek ödemesinin Aile Destek Programının devamı olarak kalıcı hale getirileceği, sürekli verilecek bu destek ödemesi ile ailenin temel ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi. Vatandaşlık maaşı başvurusu başladığında bildirimle haberdar olmak istiyorsanız aşağıda bulunan linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin.