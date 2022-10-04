Kira zammı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor…

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Tahsin Yazı Mahallesi’nde bir çocuk annesi Sevda Subaşı, dün ev sahibi tarafından eşyalarının dışarı atıldığını gördü.

Kira zammı nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını belirten kadın, evde olmadığı bir saatte çilingir ile içeri girilip, eşyalarının dışarı atıldığını ileri sürdü.

“Ziynet eşyalarım da vardı ve onları bulamadım”

Ziynet eşyalarının da ortada olmadığını belirten Subaşı, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir boşanma aşamasında olduğumuz eşimle ayrı yaşıyoruz. Evime çilingir ile girmişler. Kira zammı konusunda anlaşmazlığımız vardı, bu süreçte başka bir ev bakıyordum ama bulamadım. Evde ziynet eşyalarım da vardı ve onları bulamadım. Karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldum."

Dün geceyi annesi ve babası ile dışarıda eşyalarının başında geçirdiklerini anlatan Subaşı, kiralık bir ev bulmaya çalıştığını sözlerine ekledi.