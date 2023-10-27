Bitmek bilmeyen kira kavgalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında yeni bir ev sahibi kiracı kavgası yaşandı.

Sokak üzerindeki sitede emlakçı, ev sahiplerinden birini arayarak kiracılarını evden çıkarmalarını ve yüksek miktara ücret verecek başka kişilere kiralamalarını istedi.

Emlakçıya satırla saldırdı

Olayla ilgili sinirlenen kiracı, emlakçının ofisine gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra tartışma büyürken eline satır alan şahıs, emlakçıya saldırmaya başladı.

Vatandaş ikiliye müdahale etti

Taraflar arasında kavga sürerken çevredeki site sakinleri ikiliye güçlükle müdahale etti.

O anlar kaydedildi

Kavgada iki taraf da yaralanırken yaşanan o dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.