Çorum'un İskilip ilçesine bağlı İkipınar köyünde yaşayan Hüseyin Bekar'a ait ahşap evde yangın çıktı.

Mutfak tüpünün patlaması çıkan yangına müdahale etmek üzere, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa süre içerisinde yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

Eşi evi terk etti

Yangının bir gün sonra evi yanan Hüseyin Bekar’ın eşi Tuğba Bekar, evi terketti. Tuğba Bekar’dan haber alamayan yakınları jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine köye Jandarma ekiplerinin yanı sıra Jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD’ta görevli dalgıçlar köyün yakınında bulunan gölete girerek arama çalışması yaptı.

Hüseyin Bekar'a ait evde çıkan yangın söndürüldü



"Üzüntüyle evi terk etti"

İkipınar Köyü Muhtarı Ali Güler, Hüseyin ve Hamdi Bekar’a ait evin yandığını belirterek, “Hüseyin Bekar’ın eşi Tuğba Bekar yangından sonra üzüntüyle evi terk etti. Nerde olduğunu bulamıyoruz. AFAD’tan ekipler geldi.

Dalgıçlar geldi. Gölette arama çalışması yaptı. Nerde olduğunu bilmiyoruz, bulamıyoruz. Gören olursa haber verirse çok memnun oluruz.” dedi.