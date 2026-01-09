Yetim, öksüz ve maddi imkânları sınırlı gençlerin yuva kurabilmesi için kapsamlı bir destek programı hayata geçirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü “İki İnsan Bir Hayat” projesi, evlilik hayalini ertelemek zorunda kalan gençler için hem maddi hem de manevi bir güvence sunuyor. Proje, Türkiye genelindeki 81 ilde uygulanacak.

Aileyi Güçlendiren Proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026–2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi doğrultusunda hazırlanan proje, gençleri evliliğe teşvik etmeyi, evlilik masraflarını hafifletmeyi ve aile kurumunun güçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında yalnızca maddi destek değil, bilinçli aile yapısının oluşturulmasına yönelik eğitimler de yer alıyor.

500 Bin TL Geri Ödemesiz Destek

Projeden yararlanmaya hak kazanan çiftlere, geri ödemesiz 500 bin lira çeyiz yardımı sağlanacak. Bu destek, ev eşyaları ve yeni kurulacak yuvanın temel ihtiyaçları için kullanılacak. Yardımdan faydalanabilmek için çiftlerin 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikâhlarını müftülüklerde kıydırmaları şartı aranacak.

Kimler Başvurabilecek?

Projeye başvurmak isteyen gençlerde şu şartlar aranacak:

18–35 yaş aralığında olmak

Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak

Aylık gelirinin iki asgari ücret toplamını aşmaması

Türkiye’de ikamet etmek

Başvuru Takvimi Netleşti

Başvurular 13–31 Mart tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Sonuçlar ise 4–8 Mayıs tarihleri arasında ilan edilecek.

Evlilik Okulu Şartı

Destekten faydalanacak çiftler, evlilik öncesi ve sonrası düzenlenecek “Evlilik Okulu” seminerlerine katılacak. Bu eğitimlerle, çiftlerin sağlıklı ve bilinçli bir aile hayatına adım atmaları amaçlanıyor.

Hayırseverlere Çağrı

Projeye destek olmak isteyen vatandaşlar, bagis.tdv.org adresi üzerinden bağış yapabilecek. Toplanan bağışların tamamı, evlilik yolundaki ihtiyaç sahibi gençler için kullanılacak.

“İki İnsan Bir Hayat” projesi, sosyal dayanışmayı güçlendiren yapısıyla hem gençlerin umutlarını yeşertiyor hem de güçlü aile yapısına önemli bir katkı sunuyor.