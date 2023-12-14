Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Selçuklu Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Mahmut Çalışkan, kendisi gibi polis memuru olan Fatma Bozdam ile 10 Aralık'ta yapılan düğünle evlendi.

Düğüne, İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın'ın yanı sıra çiftin mesai arkadaşları ve davetliler katıldı.

Birbirine kelepçelediler

Meslektaşları, ömür boyu birbirlerine bağlı kalmalarını diledikleri çifti birbirlerine kelepçeledi.

Kelepçenin anahtarı ise geline verildi. Polisler, çiftin saygı ve sevgi bağlarının bir ömür kopmaması için kelepçeyi temsili olarak taktıklarını belirtti.

Mahmut Çalışkan da bu kelepçenin önemli anlam taşıdığını söyleyerek, mutlu olduklarını ifade etti.