Yaşanan Asrın Felaketinden Sonra Yaraların Sarılmaya Devam Ettiği Kahramanmaraş’ta Yaşayan Terlik Ailesi 3 Yıl Önce Sahip Oldukları İlk Evlerinin Baş Köşesinde O Günden Bu Yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı fotoğrafını Bulunduruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Büyük Bir İlgi Duyan Terlik Ailesi 2001 Yılından Bu Yana Desteklemeye Devam Ederken Evlerinin Duvarında Bir Gün Olsun Resmini Eksik Etmedi.

38 Yaşındaki Ali Terlik Cumhurbaşkanımızın Her Daim Yanındayız Diyerek 2.Turda Da Desteklemeye Devam Edeceklerini Söyledi.

Aysel Terlik İse Evlerinin Başköşesindeki Resmi Görenlerin Şaşırdığını İfade Etti.

Çocuklarıyla Yaşayan Anne Cennet Terlik İse Yedi Çocuğunun Olduğunu Ve Sekizincisinin İse Cumhurbaşkanı Erdoğan Olduğunu Söyledi.

