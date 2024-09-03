Eskişehir'de yaşanan cinayetin detayları kan dondurdu.

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi üzerinde yürüyen vatandaşlar, arka camı kırık şüpheli bir araç gördü.

Araca yaklaşan bir kişi, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirledi.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Koç'un, geçen yıl evlendiği ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedinin bulunduğu anlaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kadının ölüm nedeninin tespiti için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.