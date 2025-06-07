Jessica Foster ve eşi Geno, 2024 yılının Nisan ayında evlendi. İddaalara göre; Güney Kaliforniya’da yaşayan çiftin yaşadığı sıra dışı olay, kısa sürede sosyal medyada milyonlara ulaştı. 31 yaşındaki Geno’nun arabada evlilik yüzüğünü düşürmesiyle başlayan süreç, çiftin saatlerce süren arama çabasına rağmen sonuçsuz kaldı. Çaresiz kalan Jessica Foster, yüzüğü bulabilmek için arabayı parçalattı.

“Sanki Yüzük Arabanın İçine Emildi”

Foster, yüzüğü bulabilmek için aracın ön koltuğunu, orta konsolunu ve halılarını söktüğünü anlattı.

“Ön koltuğu çıkardığımda yüzüğü göremedim. Ulaşmak için orta konsolu ve halının bir kısmını da sökmem gerekti. Sanki halka iç mekana emilmiş gibiydi. Nasıl oraya düştüğünü anlamadım bile.”

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Eşi Geno ise yüzüğün zarar görmeden bulunmuş olmasına sevindiğini belirterek,

“Dürüst olmak gerekirse, yüzüğün hiç hasar görmemiş olması benim için en önemli şeydi,” dedi.

Sosyal Medyada Milyonlara Ulaştı

Jessica Foster’ın yaşadığı süreci kayda alarak sosyal medya hesabında paylaşması, olayın viral olmasına yol açtı. Video 7 milyondan fazla izlenme ve yaklaşık 1900 yorum aldı. Kullanıcılar arasında olay büyük yankı uyandırdı.

Bazı sosyal medya yorumları: