Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, akşam saatlerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada şüphelenilen otomobil durduruldu. 57 yaşındaki sürücü Mehmet A.'nın evrakları kontrol edildi.

Kontrol sırasında sürücü, eşini acil servise götüreceğini ifade etti. Durumu anlayışla karşılayan polis ekipleri işlemleri hızlı bir şekilde yaptı.

Yapılan denetimde sürücünün ehliyetinin yanında olmadığı, aracın ise muayenesinin olmadığı ortaya çıktı.

"Polis ol ne olursan ol"

İşinin acele olduğunu evrakları daha sonra evden getireceğini iddia eden sürücü, polis ekiplerine bağırarak konuşmaya başladı. Sürücü Mehmet A., "Sanki teröristiz. Bana o muameleyi yapıyorsunuz. Polis ol ne olursan ol. Ben göstereceğim size. Şikayet edeceğim. Ben de devlet memurluğu yaptım." dedi.

"Gidersem de arkadan plakama cezayı yazarsın"

Polis ekiplerine yüksek sesle konuşmaya devam eden sürücü Mehmet A., "Gidersem de arkadan plakama cezayı yazarsın." diyerek polis ekiplerine görevlerini öğretmeye çalıştı.

427 TL cezai işlem uygulandı

İHA'nın haberine göre, sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan 427 TL cezai işlem uygulandı ve 7 gün için muameye yaptırması için süre verildi.