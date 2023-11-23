Bu kapsamda üst düzey yetkilileriyle Kahramanmaraş’a çıkarma yapan Zimbabve ekibi, ilk olarak Başkan Hanefi Mahçiçek’in davetiyle EXPO 2023’ün paydaşlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Akabinde ise Zimbabve bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök, Zimbabwe’nin Türkiye Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Zimbabwe Tarım, Su, Balıkçılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Yardımcısı Davis Marapira Arazi, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Zimbabwe’nin bahçeciliğini, kültürünü ve önemli değerlerini en ince detaylarıyla yansıtan pavilyon, ziyaretçilerin Zimbabve’yi deneyimlemesine imkan sunacak.

Türkiye-Zimbabwe arasında ticaret ve yatırımların artırılması konuşuldu

Açılışın ardından Türkiye-Zimbabwe Ticaret ve Yatırım Forumu’na geçildi. EXPO 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi’nde düzenlenen foruma katılım yoğun oldu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artmasının yanı sıra Kahramanmaraş’ın bu paydan en fazla şekilde yararlanması yönünde katılımcılar istişarelerde bulundu.

Forumda konuşan Başkan Mahçiçek, Türkiye ve Zimbabwe arasındaki ikili ilişkilerin artmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ın da ortak işbirliğinden önemli bir pay alacağına dikkat çekerek, şunları kaydetti

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, katılımcılara EXPO 2023 kapsamında hazırlanan Maraş Sümbülü motifi takdim etti.