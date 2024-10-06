Onikişubat Belediyesi, Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü, Kahramanmaraş Mercedes Clup ve Türkiye Klasik Otomobil Sevenler Kulübü'nün işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, 22 ilden gelen 300 klasik araç ve sahiplerini buluşturdu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Klasik araç sahipleri, sergilenen otomobillerin geçmişe dayanan hikayelerini paylaşarak izleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Etkinlikte Mado dondurma keserek katılımcılara dondurma ikram etti.