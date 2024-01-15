Expo 2023 Aynı Zamanda İş İnsanları Arasında İletişimin Kurulabileceği Bir Ortam Sağlarken İşletmeden İşletmeye İlişki Sayesinde Ulusal Ve Uluslararası Bahçe Ve Süs Bitkileri Üreticilerine Önemli Bir Platform Sağlıyor.

Expo 2023’de Tarım Teknikleri, Organik Ziraat, Biyoteknoloji, Sürdürülebilirlik Ve Çevre Sorunlarına Çözümler Gibi Konularda En İyi Uygulamaların Gösterilmesi Hedefleniyor.

Expo Alanı İçindeki Bahçeler Ve Tesisler Ülkelerin Milli Günlerini Anma Törenleri İle Diğer Kültürel, Sosyal Ve Ekonomik Faaliyetleri İçin Kullanıma Açıktır.

Kahramanmaraşlı Drone Pilotu Ve Jeoloji Mühendisi Olan Ömer Furkan Yakar Kahramanmaraş Expo Alanında Kayıt Altına Aldığı O Muazzam Görüntüler İzleyenleri Adeta Büyüledi.

