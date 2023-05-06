Ülkemizde emekliler maaşlarını belirli bir bankadan alma sözü verdikleri takdirde bir promosyon kazanıyorlar. Her yıl bankalar tarafından başlatılan bu promosyon yarışı şimdi de EYT emeklilerinin ilk hesap açma işlemleri için başladı.

Emekli bireyler ilk kez emekli maaşı alacakları zaman ya da taahhüt süreleri bittiği zaman banka anlaşmaları gerçekleştirerek emeli maaşlarını belirli bir bankadan almaya başlıyorlar.

Ödenen emekli maşalarını bankadan ilk kez alırken anlaşmalı banka promosyonları da emekli bireylerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 yılı içerisinde emekli maaş promosyonlarında yarışan bankalar şimdi de EYT emeklileri için promosyon yarışına girdi.

EYT EMEKLİLERİNE MÜJDE BANKALARDAN GELDİ

Ülkemizde emekli maaşı alan bireyler maaşlarını ilk kez alacakları zaman anlaşmalı bir baka ile taahhüt anlaşması imzalayarak bankalarsan promosyon ödemesi alabiliyorlar.

Maaşını 36 ay boyunca aynı bankadan alım sözü veren emeklilerin faydalanabildiği promosyonlar her yılın belirli dönemlerinde bankalar tarafından yenilenirken, promosyon haberi bu kez EYT emeklileri için geldi.

EYT emeklileri ilk kez alacakları emekli maaşlarında anlaştıkları bankaların tanımladıkları promosyon ödemelerinden faydalanabiliyorlar. Bu promosyonlardan faydalanmak için emekli bireylerin yerine getirmesi gereken belirli şartlar var. Bu şartlardan ilki SSK emeklisi olmak. Diğeri ise emekli maaşını alacağınız banka ile 36 ay taahhüt sözleşmesi imzalamak. Bu anlaşma imzalandığı takdirde emekli bireyler promosyon ödemelerini alabiliyorlar.

PROMOSYON ÖDEMESİ NASIL ALINABİLİR?

Emekli bireyler taahhüt anlaşması imzaladıkları bankalardan maaşlarını alacakları zaman yerine getirmeleri gereken herhangi bir ek koşul kalmıyor. Promosyon ödemeleri ise emekli bireylerin alacakları ilk emekli maaşı ile birlikte hesaplarına yatıyor.

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

Emekli bireylerin anlaşmalı bankalardan alacakları promosyon ödemeleri bankalar arasında değişiklik gösteriyor. Her bankanın kendine ait belirli bir promosyon ödemesi bulunuyor.

Emekli maaşı tipine ve miktarına göre değişiklik gösteren promosyon ödemeleri ülkemizde anlaşmalı bankalar tarafından açıklandı. EYT emeklileri için belirlenen promosyon ödemeleri bankalar arasında şu şekilde değişim gösteriyor: 3 bin 500 Türk Lirası ve altındaki maaşlar: 3 bin Türk Lirası promosyon

3 bin 500 Türk Lirası ile 7 bin 500 Türk Lirası arası maaşlar: 3 bin 500 Türk Lirası promosyon

7 bin 500 Türk Lirası ile 10 bin Türk Lirası arasında maaşlar: 4 bin 500 Türk Lirası promosyon

10 bin Türk Lirası ve üzerindeki maaşlar: 5 bin Türk Lirası promosyon