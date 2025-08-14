Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturmada firari olarak aranan S.K. ve M.P. isimli şahısların yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şüpheliler 14 Ağustos 2025 günü saat 03.00 sıralarında Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulundukları ikamete düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ezgi Apartmanı’nın yıkılması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürerken, yakalanan şüphelilerin adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.