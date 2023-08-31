Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Genel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan evlilik kredisine ilişkin başvuru detayları netlik kazanmaya başladı. Evlilik kredisinin İki yılı geri ödemesiz 48 ay vade ile 150 bin TL olarak verilmesi bekleniyor. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Evlilik kredisi şartları nelerdir?" İşte 2023 faizsiz evlilik kredisi veren bankalar...

VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.