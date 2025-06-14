Eskişehir'in Uluönder Mahallesi’nde bulunan bir banka şubesinde bugün korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Selim T. isimli şahıs, İsmet İnönü 2 Caddesi üzerindeki bankaya gelerek kredi başvurusunda bulundu. Banka görevlilerinden olumsuz yanıt alan şüpheli, büyük bir öfkeyle aracına giderek pompalı tüfeğini aldı ve tekrar banka şubesine döndü.

Müşterilerle dolu bankaya elinde pompalı tüfekle giren Selim T., kısa sürede panik ve korkuya neden oldu. Banka görevlileri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, şüpheliyi ikna ederek dışarı çıkmasını sağladı. Selim T., bankanın önünde tüfeği yere bırakarak teslim oldu ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürülürken, olay yerinde büyük bir kalabalık toplandığı gözlemlendi.

"Pompalı Tüfekle Gördüm"

Olay anında bölgedeki bir esnaf olan Metehan Şahin, “İçeriye geldiğinde yerde yatıyordu. Yanında pompalı tüfek vardı. Polis ekipleri gelmişti, müdahalede bulunuyorlardı. Şu anda soruşturma sürüyor,” ifadelerini kullandı.

Bankaya müşteri olarak gelen Kerim Hancı ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben kart işlemleri için geldim. Bir polis arabası geldi, silah doğrulttu. Ne yapıyorsun dedi. Şahıs çıktı, tüfeği kapıya yasladı. Polis hemen müdahale etti. İçeride ne olduğunu tam göremedim.”

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.