Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti ve Filistin'i Destekleme Fas Cephesi gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

İsrail'in 170 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 226'ya çıktı

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Kazablanka, Meknes ve Asfi başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığa yol açan saldırılarına ve ablukaya son verilmesi, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve yardımların girmesi, sivillerin korunması, Filistinlilerin tehcir edilme planlarının engellenmesi ve Tel Aviv ile normalleşmenin durdurulması talep edildi.

Göstericiler, "Halklar nerede? Gazze'de yanarak ölüyorlar", "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Filistin emanettir, normalleşme ihanettir" ve "İnsan hakları nerede?" sloganları attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.