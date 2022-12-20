"Doğal gazda yüzde 99'un üzerinde bağımlı bir ülkeydi. Buna rağmen hamdolsun arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı yaşatmadan hem hane halkımızın hem de sanayinizin hem iş yerlerimizin ihtiyacını karşıladık. Cumhuriyetimizin 100 yılında Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin hasretle beklediği kendi gazımızı insanımızla buluşturmak için artık geriye sayım başladı, devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın mart ayı gibi bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Halihazırda şu anda işte yağmur altında biz buradayız. Şantiyede çalışmalar devam ediyor. Toplam 8 bin personelimiz var, çalışıyor. 51 gemi ile deniz tarafındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu kapsamda emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza Türkiye Petrollerinde çalışan bize servis ve hizmet desteği veren yüklenicilerimiz de dahil olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz."