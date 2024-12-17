Kahramanmaraş’ta Fatih Lisesi öğrencileri, “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında Türk dilinin ilk yazılı eserleri olarak kabul edilen Orhun Abideleri’ni taşlara işleyerek okullarında sergilemeye hazırlanıyor.

Öğrenciler, 1.5 metre yüksekliğindeki taşlar üzerinde 3 ay süren yoğun bir çalışma ile Orhun Abideleri'ni yazıya döktü. Bu eserler, hem öğrenciler hem de tarihçiler tarafından büyük ilgi ve beğeni topladı. Orhun Yazıtları; Türkçenin tarihsel gramer yapısını, devlet anlayışını, kültürel unsurları ve sosyal yaşantı gibi birçok konuyu aydınlatarak Türk tarihinin en önemli mirasları arasında yer alıyor.

Proje Koordinatörü ve tarihçi Doğan Yarpuzlu, Orhun Abideleri’nin Türk kültürü açısından taşıdığı önemi vurgulayarak öğrencilerin bu proje ile dilin ve tarihin zenginliğini keşfettiğini ifade etti. Yarpuzlu, bu yazıtların genç nesillere aktarılmasının Türk kültürünün sürdürülebilirliği adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Projenin amacı, gençlerin dil bilinci kazanmasını ve Türk kültürüne olan bağlılıklarının güçlendirilmesini sağlamak. Orhun Abideleri, böylelikle gelecek nesillere aktarılacak ve Türk tarihinin derinliklerinden gelen ses yeniden canlandırılacak.