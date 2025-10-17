Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek'in sağlık durumuyla ilgili Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Bununla ilgili içimde hiçbir şüphe yok şu anda. Beynin fonksiyonlarının tekrar yerine gelmesi açısından şu anda o bekleme sürecinde sabırla bekleyeceğiz." dedi.

Öte yandan Fatih Ürek'le ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Sanatçının zayıflama iğnesi kullandığı ve bunun kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürüldü.

Doktoru olayı şu sözlerle anlattı:

"Saat 11.15'te Fatih Ürek Bey hastanemize geldi. Öncesinde şöyle bir hikayesi vardı evde fenalaşmış. Kalp krizi geçirdiğini düşünerek 112 ambulansı çağırmışlar. 112 geldikten sonra kalp durma olayı gerçekleşmiş. Orada zamanında bir müdahale yapılmış bir masaj yapılmış. CPR dediğimiz bir kalp masaj geçirmiş ve 20 dakika sürmüş. 20 dakikadan sonra acil olarak bize getirdiler. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Kalp ritmi vardı tansiyonu da normale yakındı. Kalp krizi olduğu için onu hemen katater laboratuvarına aldık ve tıkalı olan damarının açılması için girişimde bulunduk. Bir damarında tıkanıklık vardı 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatıyor diye düşünüyoruz. Stent tıkanması daha ciddi tabloyla karşılaştığımız bir olaydır. Oradaki pıhtıyı tamamen ortadan kaldırdık damarını açtık. Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da nabzı da şu anda normal." dedi.

"Bu süreç içerisinde beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen uyutacağız. Uyandırdığımız zaman hiçbir problem olmadan hayatına devam etmesini ümit ediyoruz. Beyinle alakalı bu süreç belirsiz diyebilirim. " dedi.