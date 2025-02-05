4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan Mahmut Oktay H. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

17 aydır firari olan ve teslim olup tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar Akın Y. ve Ferihan Y, bu duruşmada ilk kez savunma yaptı. Sanıklar, yaşadıkları şehirdeki adliyeden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

Sanık Akın Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, suçunun olmadığını savundu.

Yıkılan binanın altında bulunan fırını kendisinin işlettiğini belirten Akın Y, işletme için uzmanlığının ve sertifikalarının olduğunu söyledi.

Sanık Akın Y, şunları ifade etti:

"Ben emekli öğretmenim, binanın altından bulunan fırını ben işletiyordum. Orada bir tadilat yapmadık, aldığımız gibi kullandık, duvar kaldırılmadı, tadilat yapmadık, herhangi bir işlem yapmadım. Bina, aldığımız gibi duruyordu. Satın aldığımızda duvarların kaldırılması gibi bir durum olmadı, duvar falan yoktu, yapılışından itibaren duvar yoktu. Fırının ayrı bacası vardı, bina bacasından ayrıydı. Fırında unların nerede depolandığını ben de bilmiyorum, üzerinden çok zaman geçti hatırlamıyorum."

Tutuksuz sanık Ferihan Y. ise savunmasında öğretmen olduğunu, işletmeyle bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Kendisinin şirket ortağı olmadığını belirten Ferihan Y, tapu kayıtlarına göre iş yeri sahibi olduğunu söyledi.

İş yerinin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu belirten Ferihan Y. şunları kaydetti:

"Ben, eşimin yanına sık sık giden biriyim, o nedenle işletmeyle bir alakam yoktur. Güçlendirme yapılacak kadar zayıf değildi, hiçbir yere dokunmadık. Arkadaki kapı ve pencereler biz aldığımızda da vardı. Aradaki duvar biz aldığımız zaman da yoktu. Eşim orada tadilat yapmadı. Fırın zaten iki bloğun arasında, boşluktaydı. Yasal olmayan bir işlem yapılmadı. Ne kadar un olduğunu hatırlamıyorum. Kapıları biz açmadık, aldığımızda vardı. Diğer dükkanların arkasında da pencere ve kapılar vardı."

Binanın statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Mahmut Oktay H. de bir önceki beyanını tekrar etti.

Müştekiler ise sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bilirkişi heyetine gönderilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'un yıkılmasına ilişkin tutuksuz 3 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.