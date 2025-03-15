Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şimşek, AA muhabirine, normal koşullarda insanların tuz tüketimine ihtiyacının olmadığını söyledi.

Vücudun normal fonksiyonlarını gösterebilmesi için ihtiyacının tuzdaki sodyum olduğunu ifade eden Şimşek, günlük yaşamda yenilen bir sebzeden, meyveden veya çokça tüketilen paketli gıdalardan gerekli tuz miktarının fazlasıyla alındığını belirtti.

Doç. Dr. Şimşek, tuz tüketiminin oluşturduğu en büyük problemlerden birinin hipertansiyon olduğuna dikkati çekerek, "Fazla tuz tükettiğimizde vücudumuzda fazla miktarda sodyum almış oluyoruz. Aldığımız sodyum vücutta su tutulumuna sebep oluyor ve kan basıncımız yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Yüksek kan basıncı ise başta kalbimiz olmak üzere, gözlerimiz, böbreklerimiz, beyin damarlarımız gibi hayati organlarımıza sessiz bir katil gibi yavaş yavaş zarar vermeye başlıyor." dedi.

Fazla tuz tüketiminde en büyük zararının kalbe olduğunun altını çizen Şimşek, yüksek kan basıncı oluştuğu zaman kalbin çok efor sarf ettiğini ve daha fazla yorulduğunu anlattı.