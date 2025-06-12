Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza Çiğili Mevkii’nde Gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre, kaza Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Çiğili mevkii yakınlarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü, önünde seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ve trafik ekipleri olay yerine intikal etti. Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.