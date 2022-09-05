Ankara’dan Bolu’ya seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı.

Araç, Gerede gişelerindeki beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı.

Araç içerisinde sıkıştılar

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler kurtarıldı.

3 kişi can verdi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA’nın haberine göre kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.