Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ev yangını, acı bir ölümle sonuçlandı. Ragıpbey Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, 58 yaşındaki Ayşe Onbaşı hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Ragıpbey Mahallesi 151. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında yaşandı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan Etkilenerek Hayatını Kaybetti

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, içeride yalnız yaşayan Ayşe Onbaşı'nın (58) cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre Onbaşı'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının kesin nedenini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.