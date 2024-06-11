Okul bahçesinde düzenlenen programda Fen Ve Anadolu Lisesi olmak üzere öğrenciler mezun olmanın sevincini yaşadı.

Tören sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye BaşkanVekili Mehmet Beşen kızını mezun etmenin kendisini gururlandırdığını söylerken kızı Hatice Beşen DE mezun olmanın verdiği heyecanın çok büyük olduğunu ifade etti.

Ardından Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ve oğlu Ömer Faruk Beyit de yıllarca verilen emeğin artık meyvelerini toplamanın zamanının geldiğini belirttiler.

Törene Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, davetliler ve veliler katılım sağlayarak öğrencileri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.