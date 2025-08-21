Kadıköy’de İlk Randevu Golsüz Sonuçlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Benfica’yı Kadıköy’de konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.
Benfica 10 Kişi Kaldı
Karşılaşmanın 71. dakikasında Benfica oyuncusu Florentino, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
12 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi Müziği Kadıköy’de
Fenerbahçe’nin uzun süredir Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalması nedeniyle, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi müziği 12 yıl aradan sonra Kadıköy’de çaldı.
Sarı-lacivertliler en son 2013’te play-off turunda Arsenal’i Kadıköy’de ağırlamış ve 3-0 mağlup olmuştu.
Kerem Aktürkoğlu Benfica Formasıyla Sahada
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında Benfica’da ilk 11’de sahaya çıktı. Uzun süredir Fenerbahçe’ye transferi konuşulan yıldız isim, Bruno Lage’nin tercihleri arasında yer aldı.
Rövanş Mücadelesi Portekiz’de
Golsüz beraberlik sonrası turu geçecek ekip, Portekiz’de oynanacak rövanş maçında belli olacak.