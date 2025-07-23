Maç Bilgileri

Fenerbahçe'nin İlk 11’i

İrfan Can E., Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri

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Merak Edilenler

  • 🆕 Yeni transfer Jhon Duran, ilk kez Fenerbahçe forması giyebilir.

  • Eksikler: İsmail Yüksek, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle yok.

  • Hazırlık Karnesi:

    • Karagümrük (2-2)

    • Portimonense (2-1 galibiyet)

    • Leiria (2-0 galibiyet)

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Başkan Ali Koç ve 8 yönetici de kampı yerinde takip ediyor.

Yeni sezon öncesi son rötuşlar için geri sayım başladı!

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