Maç Bilgileri
-
📍 Stad: Portimao Stadı (Portekiz)
-
🕙 Saat: 22.00 (TSİ)
-
📡 Yayın: S Sport Plus (canlı)
Fenerbahçe'nin İlk 11’i
İrfan Can E., Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri
Merak Edilenler
-
🆕 Yeni transfer Jhon Duran, ilk kez Fenerbahçe forması giyebilir.
-
❌ Eksikler: İsmail Yüksek, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle yok.
-
✅ Hazırlık Karnesi:
-
Karagümrük (2-2)
-
Portimonense (2-1 galibiyet)
-
Leiria (2-0 galibiyet)
-
Başkan Ali Koç ve 8 yönetici de kampı yerinde takip ediyor.
Yeni sezon öncesi son rötuşlar için geri sayım başladı!