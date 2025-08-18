Bilet Satış Takvimi
-
18 Ağustos Pazartesi – Saat 12.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 adet bilet)
-
18 Ağustos Pazartesi – Saat 19.00: Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 adet bilet)
-
19 Ağustos Salı – Saat 11.00: Genel satış başlayacak.
🎟️ Satışlar yalnızca www.passo.com.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
⚠️ Satın alınan biletler transfere kapalıdır.
⚠️ Maça 24 saat kala ve sonrası da dahil olmak üzere, Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet satın alamayacaktır.
Bilet Fiyatları
-
Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL
-
Fenerium Üst / Maraton Üst A - I Blok: 1.800 TL
-
Fenerium Üst / Maraton Üst B - H Blok: 2.000 TL
-
Fenerium Üst / Maraton Üst C - G Blok: 2.350 TL
-
Fenerium Üst / Maraton Üst D - F Blok: 2.650 TL
-
Fenerium Üst / Maraton Üst E Blok: 2.850 TL
-
Fenerium Alt Avis / Maraton Alt A - I Blok: 3.950 TL
-
Fenerium Alt Avis / Maraton Alt B - H Blok: 4.550 TL
-
Fenerium Alt Avis / Maraton Alt C - G Blok: 5.450 TL
-
Fenerium Alt Avis / Maraton Alt D - F Blok: 6.200 TL
-
VIP (Maraton Alt - Fenerium Alt Avis E Blok): 18.750 TL
Taraftarlar İçin Önemli Notlar
-
Biletler sadece Passo üzerinden satın alınabilecek.
-
Biletler başka kişilere devredilemeyecek.
-
Maça giriş için Fenerbahçe logolu Passolig kartı zorunludur.