Bilet Satış Takvimi

18 Ağustos Pazartesi – Saat 12.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 adet bilet)

18 Ağustos Pazartesi – Saat 19.00: Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 adet bilet)

19 Ağustos Salı – Saat 11.00: Genel satış başlayacak.

🎟️ Satışlar yalnızca www.passo.com.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

⚠️ Satın alınan biletler transfere kapalıdır.

⚠️ Maça 24 saat kala ve sonrası da dahil olmak üzere, Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet satın alamayacaktır.

Bilet Fiyatları

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst A - I Blok: 1.800 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst B - H Blok: 2.000 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst C - G Blok: 2.350 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst D - F Blok: 2.650 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

Fenerium Alt Avis / Maraton Alt A - I Blok: 3.950 TL

Fenerium Alt Avis / Maraton Alt B - H Blok: 4.550 TL

Fenerium Alt Avis / Maraton Alt C - G Blok: 5.450 TL

Fenerium Alt Avis / Maraton Alt D - F Blok: 6.200 TL

VIP (Maraton Alt - Fenerium Alt Avis E Blok): 18.750 TL

Taraftarlar İçin Önemli Notlar