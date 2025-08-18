Bilet Satış Takvimi

🎟️ Satışlar yalnızca www.passo.com.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

⚠️ Satın alınan biletler transfere kapalıdır.
⚠️ Maça 24 saat kala ve sonrası da dahil olmak üzere, Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet satın alamayacaktır.

Bilet Fiyatları

  • Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL

  • Fenerium Üst / Maraton Üst A - I Blok: 1.800 TL

  • Fenerium Üst / Maraton Üst B - H Blok: 2.000 TL

  • Fenerium Üst / Maraton Üst C - G Blok: 2.350 TL

  • Fenerium Üst / Maraton Üst D - F Blok: 2.650 TL

  • Fenerium Üst / Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

  • Fenerium Alt Avis / Maraton Alt A - I Blok: 3.950 TL

  • Fenerium Alt Avis / Maraton Alt B - H Blok: 4.550 TL

  • Fenerium Alt Avis / Maraton Alt C - G Blok: 5.450 TL

  • Fenerium Alt Avis / Maraton Alt D - F Blok: 6.200 TL

  • VIP (Maraton Alt - Fenerium Alt Avis E Blok): 18.750 TL

Taraftarlar İçin Önemli Notlar

  • Biletler sadece Passo üzerinden satın alınabilecek.

  • Biletler başka kişilere devredilemeyecek.

  • Maça giriş için Fenerbahçe logolu Passolig kartı zorunludur.

Sukrusaracoglu