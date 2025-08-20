Fenerbahçe-Benfica maçı için geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi' nde lig etabına kalmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz Ligi'nin önemli takımlarından Benfica'yı ağırlayacak. Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica karşısında ilk maçta avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak isteyen Fenerbahçe'de gözler maç saatine çevrildi. Futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerine ilişkin araştırmalarını ise sürdürmeye devam ediyor. Peki Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BENFİCA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Fenerbahçe-Benfica maçını Daniel Siebert yönetecek. Alman hakemin yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile oynanacak maç için Benfica ile İstanbul'a geldi. Bu akşam oynanacak mücadelede Kerem Aktürkoğlu'nun mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Bruno Lage'in milli oyuncuyu yedek kulübesinde oturtacağı tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE 3. ÖN ELEME TURUNDAN BAŞLADI!

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.

RÖVANŞ MAÇI 27 AĞUSTOS'TA PORTEKİZ'DE!

Fenerbahçe bu akşam oynanacak maçın rövanşını 27 Ağustos Çarşamba akşamı Portekiz'de oynayacak. Estadio da Luz'da oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.