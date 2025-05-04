Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşılaşıyor...

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.

İLK DERBİYİ BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe maçı öncesi moral kazanan Beşiktaş, derbide galip gelmenin ve ligi 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko.

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ciro Immobile.