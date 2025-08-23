Galatasaray’ın Kaleci Transferinde Sıcak Gelişme! Okan Buruk Listeyi Açıkladı
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

📄 Fenerbahçe’den yapılan açıklama:
"Kulübümüz, Meksikalı milli oyuncu Edson Alvarez’in kiralık transferi için West Ham United ile anlaşmaya vardı. Alvarez’e ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçemiz ile nice zaferler diliyoruz."

Edson Alvarez: “Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük”

Alvarez, transfer sonrası duygularını şöyle dile getirdi:

  • “Fenerbahçe’ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Çok mutluyum, bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum.”

  • “Taraftarlarımız çok tutkulu. Onları Meksikalılara benzetiyorum. Formamız için her şeyimi sahaya yansıtacağım. Hiç şüpheleri olmasın.”

Devin Özek: “Uluslararası üst düzey deneyime sahip”

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek de Alvarez transferi için:
"Meksika Milli Takımı Kaptanı Edson Alvarez ile sözleşme imzaladık. Güçlü, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip. Onu kulübümüze kabul etmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Forma Numarası

Meksikalı futbolcu, Fenerbahçe’de 11 numaralı formayı giyecek.