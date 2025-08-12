Fenerbahçe – Feyenoord Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Nerede Oynanacak?

Tarih: 12 Ağustos 2025 Salı

Saat: 20.00

Stadyum: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Chobani Stadyumu)

Yayın: Exxen Spor

Fenerbahçe – Feyenoord Maçı Canlı Nasıl İzlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı Exxen ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek için Exxen Spor aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Exxen’de Tek Maç Satın Alma Var mı?

Exxen platformunda tek maçlık izleme veya ödeme seçeneği bulunmuyor. Maçı izlemek isteyenlerin aylık veya yıllık Exxen Spor paketi satın alması gerekiyor.

Exxen Spor Üyelik Paketleri (Ağustos 2025)

Aylık Reklamlı Exxen: 219 TL

Aylık Reklamsız Exxen: 309 TL

Aylık Reklamsız ExxenSpor: 499 TL

Exxen’e Nasıl Üye Olunur?

Fenerbahçe – Feyenoord Maç Yayını Hakkında Özet