Fenerbahçe – Feyenoord Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Nerede Oynanacak?
Tarih: 12 Ağustos 2025 Salı
Saat: 20.00
Stadyum: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Chobani Stadyumu)
Yayın: Exxen Spor
Fenerbahçe – Feyenoord Maçı Canlı Nasıl İzlenir?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı Exxen ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek için Exxen Spor aboneliğine sahip olmak gerekiyor.
Exxen’de Tek Maç Satın Alma Var mı?
Exxen platformunda tek maçlık izleme veya ödeme seçeneği bulunmuyor. Maçı izlemek isteyenlerin aylık veya yıllık Exxen Spor paketi satın alması gerekiyor.
Exxen Spor Üyelik Paketleri (Ağustos 2025)
Aylık Reklamlı Exxen: 219 TL
Aylık Reklamsız Exxen: 309 TL
Aylık Reklamsız ExxenSpor: 499 TL
Exxen’e Nasıl Üye Olunur?
Exxen Resmi Sitesi veya mobil uygulama üzerinden kayıt olun.
Ad, Soyad ve E-posta bilgilerinizi girin.
Ödeme yönteminizi seçerek aboneliğinizi başlatın.
Maç günü, Exxen Spor sekmesinden canlı yayına ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe – Feyenoord Maç Yayını Hakkında Özet
Maç 12 Ağustos 2025’te saat 20.00'de başlayacak.
Yayın yalnızca Exxen Spor platformunda yapılacak.
Tek maçlık satın alma mümkün değil, abonelik gerekiyor.