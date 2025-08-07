Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında, son dakikada yediği golle Feyenoord’a 2-1 mağlup oldu. Rövanş 12 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanacak.

GOL PERDESİNİ FEYENOORD AÇTI

Maçın ilk tehlikeli atağında ev sahibi ekip etkili oldu. 19. dakikada Timber’in golüyle Feyenoord 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ise 42. dakikada En-Nesyri ile eşitlik golünü buldu ancak pozisyon, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

AMRABAT’TAN CEVAP GELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha istekli bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, aradığı golü 86. dakikada Sofyan Amrabat’ın ceza sahası dışından attığı harika golle buldu. Skor 1-1’e geldiğinde temsilcimiz moral buldu.

SON DAKİKA ŞOKU

Fenerbahçe’nin umutlandığı dakikalarda Feyenoord bir kez daha sahneye çıktı. 90+1. dakikada Hadj Moussa’nın golüyle skor 2-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla tamamlandı.

RÖVANŞ MAÇI KADIKÖY’DE

Eşleşmenin rövanşı, 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe, 2-1’in rövanşında taraftarının önünde turu geçmek için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE’NİN YOL HARİTASI

