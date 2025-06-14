Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren yıldız santrafor Jonathan David için transfer harekatına başladı. Başkan Ali Koç ve futbol direktörü Devin Özek’in onayıyla, kanat ve forvet ihtiyacını bu transferle çözmeyi hedefliyor.

Görüşme Süreci

Fenerbahçe, David'in menajeri Nick Mavromaras ile sürekli temas hâlinde. 9 milyon Euro yıllık maaş konusunda anlaştıkları belirtiliyor.

İmza parası için ise kulüp 15 milyon Euro talebini aşağı çekmeye çalışıyor; yoğun pazarlık sürüyor. Resmi İmzaya Saatler Kaldı: Leroy Sane Galatasaray’da! İçeriği Görüntüle

Teklif Detayları

Yıllık maaş: 9 milyon Euro (taraflar anlaşmış durumda).

İmza ücreti: İstenen rakam 15 milyon Euro, ancak Fenerbahçe bu tutarı düşürmek istiyor.

Rekabet Kızışıyor

David için ciddi rekabet var:

Inter Milan , 4.5 milyon Euro yıllık + 5 yılda sözleşmeye hazırken, Fenerbahçe'nin sunduğu şartlar ona daha cazip geliyor.

Napoli ve diğer İtalya, Premier Lig kulüpleri de görüşmelerde yer alıyor .

Neden David?

24 yaşındaki Kanadalı forvet, Lille’de 25 gol ve 12 asistle dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle de kalite sinyali verdi. Fenerbahçe teknik ekibi ve Mourinho stiliyle uyum sağlayabileceği değerlendiriliyor.

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