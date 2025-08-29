Fenerbahçe Resmen Açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Mourinho’nun Fenerbahçe Karnesi

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Tecrübeli hoca, bu süreçte 2.02 puan ortalaması yakaladı.

Ayrılığın Sebepleri

Son dönemde yaşanan puan kayıpları ve saha içinde istenilen performansın ortaya konulamaması, Mourinho ile yolların ayrılmasında etkili oldu. Taraftarlar, ayrılığa üzüntüyle birlikte yeni teknik direktörün kim olacağını merakla bekliyor.

Gözler Yeni Hocada

Fenerbahçe’de yönetim, kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli camiada gözler artık Mourinho sonrası döneme çevrildi.