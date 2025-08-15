25 Milyon Euroluk Anlaşma İptal Edildi

Fenerbahçe’nin, Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük bir kriz yaşandı. Oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Benfica ile yapılan anlaşmayı son anda bozdu.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe, Kerem için Benfica’ya 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 25 milyon euro teklif etmişti. Ancak bu teklif geri çekildi.

Yeni Teklif Düşürüldü

Sarı-lacivertliler, geri çekilen teklifin ardından Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif sundu. Ancak Benfica, bu teklifi değerlendirmeye almadı.

Kerem’in Uçuş Planı İptal Edildi

Anlaşmanın bozulmasıyla birlikte Kerem Aktürkoğlu’nun Portekiz’e yapacağı uçuş planı iptal edildi. Benfica cephesi, Fenerbahçe’nin bu tavrına sert tepki gösterdi ve transfer görüşmelerine ara verdi.

Transfer Görüşmeleri Askıya Alındı

Yaşanan bu gelişme sonrası transfer sürecinin ne yönde ilerleyeceği merak konusu. Benfica’nın, Fenerbahçe’nin yeni teklifini kabul edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.