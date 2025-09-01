Kerem Aktürkoğlu, İstanbul’a Geldi

Lizbon’dan kalkan uçakla İstanbul’a gelen Kerem Aktürkoğlu, uçakta Fenerbahçe formasını giyerek taraftarlara mesaj verdi. 26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

“Fenerbahçe’ye Şampiyonluk İçin Geldim”

İstanbul Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, transferi çok istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe’ye şampiyonluk için geldim. Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Transferi çok istedim ve sonunda gerçekleşti. Zor bir süreç oldu ama başkanlarımız Ali Koç ve Hakan Safi bu süreçte yanımda oldu.”

Taraftarlara Şampiyonluk Sözü

Milli futbolcu, yeni sezonda tek hedefinin şampiyonluk olduğunu vurguladı:

“Geç olsun güç olmasın diyelim. Bu sezon taraftarımızın özlemle beklediği şampiyonluğu kazanmak için buradayım. Bunun sözünü veriyorum. Bu transfer hem benim hem de kulübümüz için hayırlı olsun.”

Fenerbahçe Resmen Duyurdu

Sarı-lacivertli kulüp, Kerem Aktürkoğlu’nun transferini resmen açıkladı:

“Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.”

Sırada Resmi İmza

Formayı ilk kez uçakta giyen Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak Fenerbahçe’nin yeni sezon kadrosuna katılacak.