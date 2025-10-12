Kulüpten Resmî Açıklama

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

Kararın ardından gözler, kulüpte başka isimler için benzer bir sürecin yaşanıp yaşanmayacağına çevrildi.

Muhabir Onur Çubukçu’dan İlk Değerlendirme

Konuya ilişkin açıklama yapan muhabir Onur Çubukçu, kadro dışı bırakılan oyuncu sayısının artmasının beklenmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başka oyuncular da kadro dışı kalsaydı, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile birlikte açıklanırdı."

Kararın Nedeni Ne?

Edinilen bilgilere göre kadro dışı kararının ardında, takım içi uyum, Samandıra’da oluşturulmak istenen disiplin ve takım ruhu etkili oldu.

Bu süreç, Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve ilgili yönetim kurulu üyeleri tarafından tüm futbolcularla yapılan görüşmeler sonucunda netleşti.

Samandıra’da Uyum ve Disiplin Vurgusu

Fenerbahçe yönetimi, takım içinde profesyonellik, birlik ve motivasyonu ön plana çıkaran yeni bir yapı kurmayı hedefliyor. Samandıra’da bu doğrultuda çalışmaların süreceği öğrenildi.