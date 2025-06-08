Stuttgart, Yusuf Akçiçek Transferi İçin Harekete Geçti

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek için Stuttgart resmi temaslara başladı. Alman kulübü, transfer teklifinden önce milli oyuncuyla birebir görüşerek beklentilerini öğrenmeye çalıştı. Stuttgart’ın Yusuf Akçiçek için detaylı analizler yaptığı ve teknik heyetin transfere onay verdiği öğrenildi.

Marsilya'dan Sonra Şimdi de Stuttgart!

Yusuf Akçiçek'e ilgi gösteren kulüplerin başında gelen Marsilya’nın ardından şimdi de Stuttgart, genç yetenek için devreye girdi. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takıma yükseldikten sonra kısa sürede dikkat çeken Yusuf Akçiçek’in, yaz transfer döneminde Avrupa’ya adım atması bekleniyor.

Yusuf Akçiçek’in Fenerbahçe Performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Yusuf Akçiçek, toplamda 1316 dakika süre aldı. Genç savunmacı, bu süreçte 2 gol atıp 1 asist yaptı ve takım savunmasında istikrarlı bir görüntü sergiledi.

Fenerbahçe'de Ayrılık Kapıda mı?

Yusuf Akçiçek için transfer pazarlıkları önümüzdeki günlerde hız kazanabilir. Stuttgart, genç futbolcu ile yapılan ön görüşmenin ardından resmi teklif hazırlığına başladı. Fenerbahçe ise Yusuf’un gelişimini yakından takip eden kulüplerin artmasından memnun ancak gelecek tekliflerin kulüp menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesi bekleniyor.