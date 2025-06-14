Fenerbahçe'de yeni futbol direktörü Devin Özek, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Avrupa futbolunda önemli tecrübeleri bulunan Özek’in ilk hedefi, Almanya Bundesliga'nın yıldızı Patrik Schick oldu. Sarı-lacivertliler, Leverkusen’de forma giyen Çek golcüyü kadrosuna katmak için büyük çaba harcıyor.

Devin Özek’ten Transferde İlk Hamle: Patrik Schick

Fenerbahçe, Mario Branco dönemi sonrası genç ve vizyoner bir isim olan Devin Özek ile yeni bir döneme girdi. 30 yaşındaki Özek, 2021-2022 sezonunda Leverkusen’de scout olarak görev yaptıktan sonra 2022-2025 yılları arasında futbol direktör yardımcısı olarak transfer ve kadro yapılanmasında aktif rol aldı. Alman futbolundaki deneyimini Fenerbahçe’ye taşımayı amaçlayan Özek’in öncelikli hedefi ise, Leverkusen’de yıldızı parlayan 29 yaşındaki Patrik Schick.

Patrik Schick Kimdir?

2020 yılında Roma’dan Leverkusen’e transfer olan Çek futbolcu, Bundesliga’da sergilediği performansla dikkat çekti. Bitiriciliği ve tecrübesiyle hücum hattına güç katması beklenen Schick, Süper Lig ekiplerinin radarında. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, bu golcü oyuncu için temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’nin Avantajı Devin Özek

Beşiktaş'ın da transferde adı geçen Schick için Fenerbahçe’nin en büyük avantajı, futbol direktörü Devin Özek’in oyuncuyla geçmişteki güçlü bağlantısı. Bonservis pazarlıklarında Özek’in aktif rol aldığı ve süreci bizzat yönettiği belirtiliyor. Bu durum, sarı-lacivertlilerin transferde bir adım öne çıkmasını sağlıyor.