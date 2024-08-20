Afşin'de, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik olarak Türksevin Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda; FETÖ/PY soruşturmaları çerçevesinde hakkında açılan davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan H.M. adlı hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan H.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan H.M. Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR