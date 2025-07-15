Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarına yönelik yürütülen geniş çaplı operasyon, İzmir merkezli olarak 60 ilde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 371 şüpheliden 231’i emniyet güçlerince yakalandı.

Operasyon kapsamında, örgütün finans ağını yönettiği ve maddi kaynak sağladığı belirlenen şüphelilerin, farklı illerde kurdukları paravan şirketler ve finansal transfer sistemleri üzerinden faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, banka hesap hareketleri ve belgeye de el konuldu.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, operasyonun örgütün maddi destek mekanizmasına ağır darbe indirdiğini ve soruşturmaların derinleştirilerek devam edeceğini belirtti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgu süreci sürerken, kamuoyunda operasyon büyük yankı uyandırdı.