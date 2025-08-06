Zorlu Mücadele De Kuip Stadı'nda

📍 Stad: De Kuip, Rotterdam

⏰ Maç saati: 22.00 (TSİ)

🧑‍⚖️ Hakem: Glenn Nyberg (İsveç)

👥 Yardımcılar: Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist

Mourinho Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor

Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig’i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna katılma hakkı kazanmıştı. Yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunda oturan Jose Mourinho, takımıyla ilk resmi maçına çıkacak.

Portekiz’de kamp yapan sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında disiplinli ve organize bir oyunla avantajlı bir skor hedefliyor.

Rövanş Maçı 12 Ağustos’ta Chobani Stadı’nda

İlk maçın ardından gözler İstanbul’daki rövanşa çevrilecek. Rövanş karşılaşması 12 Ağustos 2025 Pazar günü Kadıköy’de, yeni ismiyle Chobani Stadı’nda oynanacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde Şampiyonlar Ligi play-off turu biletini almak istiyor.

Fenerbahçe'nin UEFA’ya Bildirdiği Kadro

Kaleciler:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic

Defans:

Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar

Orta Saha:

İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski

Forvet:

Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Mourinho'nun Muhtemel 11’i (Feyenoord Maçı)

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: