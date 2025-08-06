Zorlu Mücadele De Kuip Stadı'nda
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📍 Stad: De Kuip, Rotterdam
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⏰ Maç saati: 22.00 (TSİ)
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🧑⚖️ Hakem: Glenn Nyberg (İsveç)
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👥 Yardımcılar: Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist
Mourinho Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor
Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig’i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna katılma hakkı kazanmıştı. Yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunda oturan Jose Mourinho, takımıyla ilk resmi maçına çıkacak.
Portekiz’de kamp yapan sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında disiplinli ve organize bir oyunla avantajlı bir skor hedefliyor.
Rövanş Maçı 12 Ağustos’ta Chobani Stadı’nda
İlk maçın ardından gözler İstanbul’daki rövanşa çevrilecek. Rövanş karşılaşması 12 Ağustos 2025 Pazar günü Kadıköy’de, yeni ismiyle Chobani Stadı’nda oynanacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde Şampiyonlar Ligi play-off turu biletini almak istiyor.
Fenerbahçe'nin UEFA’ya Bildirdiği Kadro
Kaleciler:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic
Defans:
Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar
Orta Saha:
İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski
Forvet:
Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Mourinho'nun Muhtemel 11’i (Feyenoord Maçı)
Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısındaki muhtemel 11’i şöyle:
Livakovic – Semedo, Skriniar, Djiku, Oosterwolde – Amrabat, Fred – İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca – En-Nesyri