Güven, kalite ve müşteri odaklı hizmet anlayışını merkezine alan Fiat Marfi Otomotiv, bu yıl da önemli bir başarıya imza atarak toplam otomobil ve hafif ticari araç (LCV) satışlarında 8. kez il lideri olmanın gururunu yaşadı.

Sektördeki güçlü konumunu her geçen yıl pekiştiren Fiat Marfi Otomotiv, yalnızca satış rakamlarıyla değil, müşteri memnuniyetini esas alan güler yüzlü hizmet anlayışıyla da Kahramanmaraş halkının takdirini kazanıyor.

Satış öncesinden satış sonrasına kadar uzanan kapsamlı hizmet ağıyla fark oluşturan firma, otomotivde güvenin adresi olmayı sürdürüyor.

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fiat Marfi Otomotiv Satış Müdürü Abdullah Erhan Yenikomşu, bu tablonun arkasında güçlü bir ekip çalışması ve müşteri odaklı bir vizyon bulunduğunu vurguladı.

Yeni Komşu, “Bu başarıyı 8. kez elde etmek bizim için büyük bir mutluluk ve aynı zamanda ciddi bir sorumluluk. Kahramanmaraş halkının bize duyduğu güven, en büyük motivasyon kaynağımız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, beklentilerine en uygun çözümleri sunmaya gayret ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Hizmet anlayışlarının temelinde samimiyet ve sürdürülebilir memnuniyetin yer aldığını belirten Yeni Komşu, “Fiat Marfi Otomotiv olarak yalnızca araç satmıyoruz; uzun soluklu bir güven ilişkisi inşa ediyoruz. Güler yüzlü hizmetimiz, satış sonrası desteğimiz ve güçlü kadromuzla Kahramanmaraş’a değer katmaya devam edeceğiz,” dedi.

Sekizinci kez elde edilen il liderliğiyle başarısını taçlandıran Fiat Marfi Otomotiv, önümüzdeki dönemde de yenilikçi yaklaşımı ve müşteri memnuniyetini önceleyen hizmet anlayışıyla otomotiv sektöründeki öncü rolünü sürdürmeyi hedefliyor.